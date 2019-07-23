Сборная России по пляжному футболу разгромила Молдавию в отборе ЧМ-2019
В раунде плей-офф отборочного турнира чемпионата мира 2019 года по пляжному футболу сборная России разгромила Молдавию со счётом 8:0 и вышла во второй групповой этап. Соревнования проходят в Москве.
В составе российской команды голы забили Артур Папоротный, Алексей Макаров и Дмитрий Шишин. Фёдор Земсков оформил хет-трик, а Борис Никоноров — дубль.
На втором групповом этапе россияне сыграют с Азербайджаном, Швейцарией и Испанией. В другом квартете оказались Беларусь, Португалия, Польша и Италия. Две лучшие сборные напрямую попадут на чемпионат мира. Команды, занявшие третьи места, сыграют в стыковом матче. Турнир завершится 27 июля.
В первой игре Россия встретится со Швейцарией. Матч начнётся завтра, 24 июля, в 20:00 мск.
Россия в матче за первое место не оставила шансов венграм. Все голы, видео
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