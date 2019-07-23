Махов из-за дисквалификации депутата Госдумы России претендует на золото ОИ-2012

Россиянин Билял Махов, выступивший на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне (Великобритания) в весовой категории до 120 кг, вместо серебряной медали может получить золотую.
Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) лишил Артура Таймазова из Узбекистана золотой медали ОИ-2012 из-за нарушения антидопинговых правил. После повторной проверки в допинг-пробе Таймазова обнаружен туринабол.
Напомним, на Играх 2012 года второе место в этой весовой категории занял грузин Давит Модзманашвили. Однако его результат также был аннулирован в связи с допингом.
Таким образом, золотую медаль может получить Махов, который изначально на ОИ-2012 стал третьим вместе с иранцем Комейлом Гасеми.
Сейчас Таймазов является депутатом Государственной Думы РФ от партии «Единая Россия».
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