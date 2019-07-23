Сборная России отправила в ворота Молдавии 8 великолепных мячей. Все голы, видео

В 1/8 финала европейского отборочного турнира чемпионата мира—2019 по пляжному футболу сборная России разгромила команду Молдавии со счётом 8:0.

В дебюте матча Артур Папоротный хлёстко выстрелил издали, а Алексей Макаров послал мяч впритирку со штангой. В концовке первого периода Дмитрий Шишин увеличил перевес российской команды до трёх голов.

Во втором игровом отрезке поразить ворота Алексея Капсамуна удалось Борису Никонорову и Фёдору Земскову. В начале третьей 12-минутки российские нападающие отличились ещё по разу. А уже на последней минуте третий за матч точный удар удался Земскову — 8:0.

На втором групповом этапе Россия сыграет с Азербайджаном, Швейцарией и Испанией.

Видео доступно на YouTube-канале BSRussia.