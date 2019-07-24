Путин поздравил российских рапиристок с победой на чемпионате мира в Будапеште

Президент РФ Владимир Путин поздравил женскую сборную России по фехтованию на рапирах с золотыми медалями на чемпионате мира в Будапеште (Венгрия).

«Своим триумфом вы приумножили успехи нашей сборной на чемпионате мира 2019 года, вписали ещё одну яркую страницу в историю отечественного спорта высших достижений, проявили себя как крепкая, сплочённая, хорошо подготовленная команда», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

В финале командного турнира россиянки одержали победу над командой Италии со счётом 43:42.



В ходе соревнований команда России выиграла у Испании (45:37), взяла верх над Южной Кореей (33:25) и одолела американок (45:36).

Напомним, по итогам турнира сборная России заняла первое место в медальном зачёте, завоевав три золотые, три серебряные и одну бронзовую награду.