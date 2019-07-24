Британец Хант выиграл золото чемпионата мира в хайдайвинге, Федотов — 12-й
Британский хайдайвер Гари Хант выиграл золотую медаль чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея). Серебряным призёром стал американец Стивен Лобуа. Бронза досталась мексиканцу Хонатану Паредесу.
Россиянин Никита Федотов продемонстрировал 12-й результат.
Хайдайвинг. Чемпионат мира по водным видам спорта. Кванджу, Южная Корея
Мужчины. 27 м
1. Гари Хант (Великобритания) — 442,20.
2. Стивен Лобуа (США) — 433,65.
3. Хонатан Паредес (Мексика) — 430,15...
12. Никита Федотов (Россия) — 327,75.
Хант стал двукратным чемпионом мира.
В медальном зачёте чемпионата мира в Кванджу лидирует сборная Китая, завоевавшая 16 золотых, 10 серебряных и 3 бронзовые награды. На втором месте Россия (9-8-2), на третьем — Австралия (4-2-4).
Водные виды спорта. ЧМ-2019. Мужчины. 27 м
24 июля 2019 года, среда. 06:00 МСК
1
Гари Хант
Великобритания
442.20
2
Стивен Лобуа
США
433.65
3
Хонатан Паредес
Мексика
430.15
Австралийка Иффланд выиграла золото чемпионата мира в хайдайвинге
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