Британец Хант выиграл золото чемпионата мира в хайдайвинге, Федотов — 12-й

Британский хайдайвер Гари Хант выиграл золотую медаль чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея). Серебряным призёром стал американец Стивен Лобуа. Бронза досталась мексиканцу Хонатану Паредесу.

Россиянин Никита Федотов продемонстрировал 12-й результат.

Хайдайвинг. Чемпионат мира по водным видам спорта. Кванджу, Южная Корея

Мужчины. 27 м

1. Гари Хант (Великобритания) — 442,20.

2. Стивен Лобуа (США) — 433,65.

3. Хонатан Паредес (Мексика) — 430,15...

12. Никита Федотов (Россия) — 327,75.

Хант стал двукратным чемпионом мира.

В медальном зачёте чемпионата мира в Кванджу лидирует сборная Китая, завоевавшая 16 золотых, 10 серебряных и 3 бронзовые награды. На втором месте Россия (9-8-2), на третьем — Австралия (4-2-4).