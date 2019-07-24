Гринёв — в полуфинале чемпионата мира на дистанции 100 м кролем, Морозов выбыл
Российский пловец Владислав Гринёв вышел в полуфинал чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея) на дистанции 100 м вольным стилем со вторым результатом — 47,92 секунды. Его соотечественник призёр Олимпийских игр Владимир Морозов занял 24-е место (49,09) и пройти квалификацию не сумел.
Лучшее время в отборочном заплыве показал представитель США Калеб Дрессел (47,32). Финал соревнований в этом виде программы состоится завтра, 25 июля.
В медальном зачёте чемпионата мира в Кванджу лидирует сборная Китая, завоевавшая 16 золотых, 10 серебряных и 3 бронзовые награды. На втором месте Россия (9-8-2), на третьем — Австралия (4-2-4).
Чемпионат мира по водным видам спорта 2019 года завершится 28 июля.
Расписание чемпионата мира по водным видам спорта 2019 года в Кванджу
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