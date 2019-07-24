Россияне прошли в финал смешанной комбинированной эстафеты на ЧМ в Кванджу

Россияне Дарья Васькина, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Мария Каменева вышли в финал смешанной комбинированной эстафете 4х100 м на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея). В отборочном заплыве они продемонстрировали третий результат — 3.43,30.
На дистанции 50 метров на спине в полуфинал вышли Анастасия Фесикова (28,02) и Дарья Васькина (28,29). Андрей Жилкин с седьмым временем прошёл в полуфинал на дистанции 200 м комплексом (1.58,73).
На дистанции 200 м баттерфляем Светлана Чимрова квалифицировалась в полуфинал с четвёртым результатом (2.08,26).
В медальном зачёте чемпионата мира в Кванджу лидирует сборная Китая, завоевавшая 16 золотых, 10 серебряных и 3 бронзовые награды. На втором месте Россия (9-8-2), на третьем — Австралия (4-2-4).
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