Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Российские ватерполистки разгромили Грецию в турнире за 5-8-е места на ЧМ

Российские ватерполистки разгромили Грецию в турнире за 5-8-е места на ЧМ
Другие / Водные виды спорта 0

Женская сборная России по водному поло на старте турнира за пятое-восьмое места на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея) разгромила команду Греции со счётом 13:4.

Водное поло. Чемпионат мира по водным видам спорта. Кванджу
Женщины. Турнир за пятое-восьмое места
Греция — Россия — 4:13 (0:2, 1:2, 2:4, 1:5).

На групповом этапе россиянки обыграли команды Канады, Южной Кореи и Венгрии и вышли в четвертьфинал с первого места. Но в полуфинал сборная России пробиться не смогла, проиграв Австралии — 7:9. Следующим соперником россиянок будет победитель матча Нидерланды — Италия.

Полуфинальные пары составили США — Австралия, Испания — Венгрия.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 28 июля.

Тренер российских ватерполисток: мы самые нищие тренеры, в федерации денег нет
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент