Российские ватерполистки разгромили Грецию в турнире за 5-8-е места на ЧМ
Женская сборная России по водному поло на старте турнира за пятое-восьмое места на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея) разгромила команду Греции со счётом 13:4.
Водное поло. Чемпионат мира по водным видам спорта. Кванджу
Женщины. Турнир за пятое-восьмое места
Греция — Россия — 4:13 (0:2, 1:2, 2:4, 1:5).
На групповом этапе россиянки обыграли команды Канады, Южной Кореи и Венгрии и вышли в четвертьфинал с первого места. Но в полуфинал сборная России пробиться не смогла, проиграв Австралии — 7:9. Следующим соперником россиянок будет победитель матча Нидерланды — Италия.
Полуфинальные пары составили США — Австралия, Испания — Венгрия.
Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 28 июля.
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