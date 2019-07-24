Российские ватерполистки разгромили Грецию в турнире за 5-8-е места на ЧМ

Женская сборная России по водному поло на старте турнира за пятое-восьмое места на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея) разгромила команду Греции со счётом 13:4.

Водное поло. Чемпионат мира по водным видам спорта. Кванджу

Женщины. Турнир за пятое-восьмое места

Греция — Россия — 4:13 (0:2, 1:2, 2:4, 1:5).



На групповом этапе россиянки обыграли команды Канады, Южной Кореи и Венгрии и вышли в четвертьфинал с первого места. Но в полуфинал сборная России пробиться не смогла, проиграв Австралии — 7:9. Следующим соперником россиянок будет победитель матча Нидерланды — Италия.



Полуфинальные пары составили США — Австралия, Испания — Венгрия.



Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 28 июля.