Апелляция по фальстарту Рапшиса отклонена, Малютин остался бронзовым призёром ЧМ

Член бюро Международной федерации плавания, президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников сообщил, что апелляционное жюри FINA отклонило апелляцию литовской стороны на дисквалификацию Данаса Рапшиса в финальном заплыве на 200 м вольным стилем в рамках чемпионата мира в Кванджу (Южная Корея).
Рапшис занял первое место, но получил дисквалификацию за фальстарт.
«Апелляция Литвы была отклонена», — приводит слова Сальникова РИА «Новости».
Победу одержал китаец Сунь Ян. Серебряным призёром стал японец Кацухиро Мацумото. Бронза досталась россиянину Михаилу Малютину и британцу Данкану Скотту.
В медальном зачёте чемпионата мира в Кванджу лидирует сборная Китая, завоевавшая 16 золотых, 10 серебряных и 3 бронзовые награды. На втором месте Россия (9-8-2), на третьем — Австралия (4-2-4).
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