Велогонщик «Астаны» покинул «Тур де Франс» послё жёсткого падения

Датский велогонщик казахстанской команды «Астана» Якоб Фульсанг был вынужден досрочно завершить выступление на веломногодневке «Тур де Франс» после жёсткого падения на 16-м этапе. Он упал за 28 км до финиша и был доставлен в больницу. Врачи не выявили переломов, но диагностировали сильные ушибы и раны.

«Я очень расстроен тем, что вынужден покинуть „Тур де Франс“ таким образом, но боль слишком сильна, чтобы продолжать выступать. Передо мной произошло столкновение, и я никак не мог увернуться, так что перелетел через руль. Моя рука после падения сразу же разбухла, я с трудом стоял на ногах. Я сразу понял, что „Тур“ для меня закончился», — приводит слова Фульсанга официальный сайт «Астаны».

Фото доступно в «твиттере» Astana Pro Team.

После 15 этапов датчанин шёл девятым в генеральной классификации. Вместе с Фульсангом с «Тур де Франс» также снялся испанец Луис Леон Санчес.