Велогонщик Закарин покинет команду Katusha-Alpecin по окончании сезона

Генеральный директор велокоманды Katusha-Alpecin Хосе Азеведо сообщил, что российский велогонщик Ильнур Закарин покинет команду по окончании сезона.

«Думаю, не является секретом то, что он покинет команду. Новый контракт предложен не был. Я не знаю, куда он отправится, но он уже принял решение. Мы разговаривали с ним, у нас нет никаких секретов. Я знаю, что он в команде не останется, но куда он перейдёт, я не знаю», — приводит слова Азеведо Cyclingnews.

По слухам, россиянин может продолжить карьеру в команде CCC. За Katusha-Alpecin Закарин выступал с 2015 года.

29-летний Закарин — победитель двух этапов «Джиро д’Италия» (2015, 2019), одного этапа «Тур де Франс» (2016), чемпион Тура Романдии 2015 года, неоднократный чемпион России.