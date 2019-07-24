Велогонщик Закарин покинет команду Katusha-Alpecin по окончании сезона
Генеральный директор велокоманды Katusha-Alpecin Хосе Азеведо сообщил, что российский велогонщик Ильнур Закарин покинет команду по окончании сезона.
«Думаю, не является секретом то, что он покинет команду. Новый контракт предложен не был. Я не знаю, куда он отправится, но он уже принял решение. Мы разговаривали с ним, у нас нет никаких секретов. Я знаю, что он в команде не останется, но куда он перейдёт, я не знаю», — приводит слова Азеведо Cyclingnews.
По слухам, россиянин может продолжить карьеру в команде CCC. За Katusha-Alpecin Закарин выступал с 2015 года.
29-летний Закарин — победитель двух этапов «Джиро д’Италия» (2015, 2019), одного этапа «Тур де Франс» (2016), чемпион Тура Романдии 2015 года, неоднократный чемпион России.
Закарин: будущее велокоманды Katusha-Alpecin станет известно в течение 8 дней
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