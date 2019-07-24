Сунь Ян — бойкотировавшему его британцу: ты — неудачник, я — победитель!

Британский пловец Данкан Скотт, ставший бронзовым призёром чемпионата мира в Кванджу (Южная Корея) на дистанции 200 м вольным стилем, отказался пожать руку чемпиону китайцу Сунь Яну на церемонии награждения и не стал с ним фотографироваться. Бойкот со стороны соперника вызвал ярость у представителя Азии.

Трёхкратный олимпийский чемпион Сунь Ян, находящийся под подозрением в нарушении антидопинговых правил, после церемонии обернулся к Скотту и сказал: «Ты неудачник, я — победитель!».

Видео доступно в «твиттере» Ника Дзаккарди.

Согласно отчёту антидопинговой комиссии при Международной федерации плавания, Сунь Ян разбил пробирки с кровью во время визита допинг-офицера.

Ранее на чемпионате мира в Кванджу австралийский пловец Мак Хортон отказался подниматься на подиум вместе с Сунь Яном.