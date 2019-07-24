Морозов прокомментировал непопадание в полуфинал ЧМ на дистанции 100 м кролем

Призёр Олимпийских игр российский пловец Владимир Морозов прокомментировал выступение в квалификации на дистанции 100 м вольным стилем на чемпионате мира в Кванджу. Он занял 24-е место и выбыл из борьбы за медали. Со вторым временем в полуфинал вышел его соотечественник Владислав Гринёв.

«Видимо, на 50 м больше готовился. Думаю, может быть, стоит к Олимпиаде готовить только „полтинник“, посмотрим. По ощущениям плыл на 48,00. Странно. Потом табло заглючило, время не показало. Я стоял, ждал секунд пять, пока высветится время на табло. Эта „сотня“ никогда у меня не получалась, будем готовиться на „полтинник“. В эстафете ощущения на сотне были лучше и время гораздо лучше, но там был финал, на секунду быстрее, а с утра всё-таки ощущения совсем другие. Будем болеть за Влада Гринёва», — цитирует Морозова РИА «Новости».

Финал соревнований в этом виде программы состоится завтра, 25 июля.