Премьер-министр Японии Синдзо Абэ принял в своей резиденции олимпийскую чемпионку российскую фигуристку Алину Загитову. Два года назад власти префектуры Акита и премьер лично подарили Алине собаку Масару породы акита-ину.
«Я очень рад принять вас в своей резиденции. Хочу поздравить вас с успехами в фигурном катании. Также мне приятно смотреть, как растёт Масару. Жители префектуры с нетерпением ждут, когда вы вместе с Масару сможете приехать на историческую родину», — цитирует премьера ТАСС.
Загитова поблагодарила Абэ за приглашение, но отметила, что Масару плохо переносит полёты, поэтому если уж лететь с ним, то ей бы хотелось везти собаку не в багаже, а в салоне самолёта.
«Я поговорю со своими коллегами на этот счёт», — сказал Абэ.
Загитова подарила премьер-министру Японии плюшевую собаку породы акита-ину.
«Это мне вместо Масару», — пошутил премьер.
Фото доступно в «твиттере» Kantei.
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