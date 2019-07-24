Премьер-министр Японии Синдзо Абэ принял в своей резиденции олимпийскую чемпионку российскую фигуристку Алину Загитову. Два года назад власти префектуры Акита и премьер лично подарили Алине собаку Масару породы акита-ину.



«Я очень рад принять вас в своей резиденции. Хочу поздравить вас с успехами в фигурном катании. Также мне приятно смотреть, как растёт Масару. Жители префектуры с нетерпением ждут, когда вы вместе с Масару сможете приехать на историческую родину», — цитирует премьера ТАСС.

Загитова поблагодарила Абэ за приглашение, но отметила, что Масару плохо переносит полёты, поэтому если уж лететь с ним, то ей бы хотелось везти собаку не в багаже, а в салоне самолёта.

«Я поговорю со своими коллегами на этот счёт», — сказал Абэ.

Загитова подарила премьер-министру Японии плюшевую собаку породы акита-ину.

«Это мне вместо Масару», — пошутил премьер.

Фото доступно в «твиттере» Kantei.