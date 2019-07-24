Израильская певица отреагировала на решение Загитовой выступать под её песню

Израильская певица Ясмин Леви прокомментировала информацию о том, что олимпийская чемпионка российская фигуристка Алина Загитова в короткой программе будет выступать под её песню Me Voy.

«Если бы я была моложе, то сказала бы: „Вау, я сделала это!“. Но теперь, когда мне 43, и я повидала много серьёзных вещей в своей жизни… Я просто счастлива и благодарна за то, что смогла доставить ей радость и вдохновить своим творением. Надеюсь, это тронет ещё больше людей по всему миру. Поверьте мне. Я осознала, что рано или поздно мы все умрём. Так что просто оставайтесь хорошими, счастливыми и скромными», — написала Леви в своём «инстаграме».

Вчера, 23 июля, Загитова представила фрагмент короткой программы. В новой произвольной программе Алина предстанет в образе Клеопатры.