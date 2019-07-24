Бывший глава Лозаннской лаборатории — о Родченкове: трудно не любить художника

Глава отдела по исследованиям в области допинга Университета Лозанны Марсьяль Соги рассказал об отношении к бывшему главе Московской антидопинговой лаборатории, информатору ВАДА Григорию Родченкову. До 2016 года Соги руководил Лозаннской лабораторией.

«Я считаю Григория художником, и трудно не любить художника. Я думаю, что в то время я считал его другом, но уровень понимания этого слова у всех разный. Я думаю, что это было больше приятельство. Я и мои коллеги, мы работали напрямую с Родченковым, и у нас были очень хорошие отношения. Он много говорил о своём собственном опыте, когда он и его сестра были спортсменами высшего уровня, и обо всех делах, связанных с допингом в его прежнее время. Он был очень открытым. И я должен сказать, что между нами никогда не вставал вопрос денег. С нашей стороны мы всегда были очень строги в этом, потому что договор был заключён между учреждениями.

Я могу сказать, что со временем мы стали друзьями с Родченковым. Но я всегда был осторожен с ним. Потому что в области антидопинга на самом деле сложно определить, что такое настоящая дружба", — цитирует Соги РИА «Новости».

Соги также признался, что ему советовали не доверять журналисту Хайо Зеппельту, который выпустил несколько документальных фильмов о допинге в российском спорте.

«Я был одним из научных консультантов по лёгкой атлетике до того, как он снял свой фильм, и Хайо Зеппельт знал это. Зеппельт в нашем антидопинговом мире был хорошо известен до этой истории. Мы обсуждали его, особенно с антидопинговой лабораторией в Кёльне, и они сказали мне быть осторожным, потому что он всегда преувеличивал некоторую информацию, которую ему давали. Могу сказать, что я тоже его знал, но многие спортивные организации считали его дьяволом, потому что они никогда не знали, что будет после контакта или беседы с ним, если для него слив был важнее правды.

Журналисты из Suddeutsche Zeitung настаивали на том, чтобы я признал, что напрямую и лично получаю деньги от русских, и потребовали, чтобы я показал договор между Россией и госпиталем в Лозанне. И я, и госпиталь отказались, потому что это конфиденциальная тема, не для публикации", — сказал Соги.