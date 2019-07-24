Итальянец Палтриньери выиграл золото ЧМ на дистанции 800 м вольным стилем
Итальянский пловец Грегорио Палтриньери выиграл золото чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея) на дистанции 800 м вольным стилем. Серебряным призёром стал норвежец Хенрик Кристиансен. Третий результат продемонстрировал представитель Франции Давид Обри.
Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта. Кванджу, Южная Корея
Мужчины. 800 м вольным стилем
1. Грегорио Палтриньери (Италия) — 7.39,27.
2. Хенрик Кристиансен (Норвегия) — +2,01.
3. Давид Обри (Франция) — +2,81.
Россияне в финале не выступали.
В медальном зачёте чемпионата мира в Кванджу лидирует сборная Китая, завоевавшая 16 золотых, 10 серебряных и 3 бронзовые награды. На втором месте Россия (9-8-2), на третьем — Австралия (4-2-4).
Чемпионат мира завершится 28 июля.
Водные виды спорта. ЧМ-2019. Мужчины. 800 м вольный стиль
24 июля 2019 года, среда. 14:02 МСК
1
Грегорио Палтриньери
Италия
7:39.27
2
Хенрик Кристиансен
Норвегия
+2.01
3
Давид Обри
Франция
+2.81
Олимпийский чемпион Палтриньери: Хортон прав
- 24 июля 2019
-
15:11
-
15:04
-
14:32
-
14:18
-
13:57
-
13:43
-
11:58
-
11:48
-
11:16
-
11:01
-
10:38
-
10:33
-
10:18
-
10:01
-
09:50
-
09:24
-
09:16
-
09:00
-
08:55
-
08:48
-
00:43
- 23 июля 2019
-
23:55
-
23:03
-
22:36
-
22:03
-
21:43
-
21:28
-
21:16
-
20:50
-
20:03
-
19:53
-
19:40
-
19:22
-
18:09
-
18:02
Партнерский контент