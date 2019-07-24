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Итальянец Палтриньери выиграл золото ЧМ на дистанции 800 м вольным стилем

Итальянец Палтриньери выиграл золото ЧМ на дистанции 800 м вольным стилем
Другие / Водные виды спорта 0

Итальянский пловец Грегорио Палтриньери выиграл золото чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея) на дистанции 800 м вольным стилем. Серебряным призёром стал норвежец Хенрик Кристиансен. Третий результат продемонстрировал представитель Франции Давид Обри.

Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта. Кванджу, Южная Корея
Мужчины. 800 м вольным стилем

1. Грегорио Палтриньери (Италия) — 7.39,27.
2. Хенрик Кристиансен (Норвегия) — +2,01.
3. Давид Обри (Франция) — +2,81.

Россияне в финале не выступали.

В медальном зачёте чемпионата мира в Кванджу лидирует сборная Китая, завоевавшая 16 золотых, 10 серебряных и 3 бронзовые награды. На втором месте Россия (9-8-2), на третьем — Австралия (4-2-4).

Чемпионат мира завершится 28 июля.

Водные виды спорта. ЧМ-2019. Мужчины. 800 м вольный стиль
24 июля 2019 года, среда. 14:02 МСК
1
Грегорио Палтриньери
Италия
7:39.27
2
Хенрик Кристиансен
Норвегия
+2.01
3
Давид Обри
Франция
+2.81
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