Итальянец Палтриньери выиграл золото ЧМ на дистанции 800 м вольным стилем

Итальянский пловец Грегорио Палтриньери выиграл золото чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея) на дистанции 800 м вольным стилем. Серебряным призёром стал норвежец Хенрик Кристиансен. Третий результат продемонстрировал представитель Франции Давид Обри.

Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта. Кванджу, Южная Корея

Мужчины. 800 м вольным стилем

1. Грегорио Палтриньери (Италия) — 7.39,27.

2. Хенрик Кристиансен (Норвегия) — +2,01.

3. Давид Обри (Франция) — +2,81.

Россияне в финале не выступали.

В медальном зачёте чемпионата мира в Кванджу лидирует сборная Китая, завоевавшая 16 золотых, 10 серебряных и 3 бронзовые награды. На втором месте Россия (9-8-2), на третьем — Австралия (4-2-4).

Чемпионат мира завершится 28 июля.