Два игрока сборной Дагестана и регбист «Славы» дисквалифицированы за драку

Федерация регби России дисквалифицировала двух игроков сборной Дагестана и представителя московского клуба «Слава» за драку во время матча чемпионата России по пляжному регби.

Массовая драка началась после того, как игрок сборной Дагестана бросил песком в лицо сопернику из «Славы». После этого судьи решили остановить игру при счёте 5:5.

«Было принято решение дисквалифицировать Магомеда Муртазалиева, Абдула Ахмедова (оба — сборная Дагестана) и Тамерлана Хубаева (»Слава") на срок до 31 декабря 2019 года. Игроки не имеют права принимать участие в соревнованиях по регби, регби-7, пляжному регби, а также находиться в расположении команд. Также было решено оштрафовать клуб «Слава» и Федерацию регби Дагестана на 50 тыс. рублей каждого за неподобающее поведение игроков команд, не соответствующее духу игры регби", — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФРР.