Пригоде не хватило 0,03 секунды до бронзы ЧМ на дистанции 50 м брассом

Российский пловец Кирилл Пригода занял четвёртое место в финальном заплыве на дистанции 50 м брассом в рамках чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея). Золото выиграл британец Адам Пити.

Серебряным призёром стал бразилец Фелипе Лима. Третий результат продемонстрировал его соотечественник Жоао Гомес.



Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта. Кванджу, Южная Корея

Мужчины. 50 м брасс

1. Адам Пити (Великобритания) — 26,06.

2. Фелипе Лима (Бразилия) — +0,60.

3. Жоао Гомес (Бразилия) – +0,63.

4. Кирилл Пригода (Россия) – +0,66.



В медальном зачёте чемпионата мира в Кванджу лидирует сборная Китая, завоевавшая 16 золотых, 10 серебряных и 3 бронзовые награды. На втором месте Россия (9-8-2), на третьем — Австралия (4-3-4).



Чемпионат мира завершится 28 июля.