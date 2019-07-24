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Пригода: я отомстил Кинг за Ефимову

Пригода: я отомстил Кинг за Ефимову
Другие / Водные виды спорта 0

Российский пловец Кирилл Пригода пошутил, что на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея) в смешанной комбинированной эстафете 4х100 м отомстил американке Лилли Кинг за то, что ранее она опередила Юлию Ефимову на стометровке брассом.

Россияне Евгений Рылов, Пригода, Светлана Чимрова и Мария Каменева в смешанной комбинированной эстафете стали четвёртыми. Брассом у команды США плыла Кинг, у России — Пригода, который значительно превзошёл результат олимпийской чемпионки.

«Отомстил ли я сегодня Кинг за Ефимову? Конечно. На самом деле её было незаметно. Надеюсь, Юля возьмёт пример и будет так же плавать», — цитирует Пригоду ТАСС.

Смешанная комбинированная эстафета 4х100 м будет впервые представлена на Олимпийских играх 2020 года в Токио (Япония).

Ефимова проиграла Кинг на дистанции 100 м брассом на чемпионате мира в Кванджу
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