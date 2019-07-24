Пригода: я отомстил Кинг за Ефимову

Российский пловец Кирилл Пригода пошутил, что на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея) в смешанной комбинированной эстафете 4х100 м отомстил американке Лилли Кинг за то, что ранее она опередила Юлию Ефимову на стометровке брассом.
Россияне Евгений Рылов, Пригода, Светлана Чимрова и Мария Каменева в смешанной комбинированной эстафете стали четвёртыми. Брассом у команды США плыла Кинг, у России — Пригода, который значительно превзошёл результат олимпийской чемпионки.
«Отомстил ли я сегодня Кинг за Ефимову? Конечно. На самом деле её было незаметно. Надеюсь, Юля возьмёт пример и будет так же плавать», — цитирует Пригоду ТАСС.
Смешанная комбинированная эстафета 4х100 м будет впервые представлена на Олимпийских играх 2020 года в Токио (Япония).
- 24 июля 2019
-
17:59
-
17:36
-
17:16
-
16:10
-
15:51
-
15:20
-
15:11
-
15:04
-
14:32
-
14:18
-
13:57
-
13:43
-
11:58
-
11:48
-
11:16
-
11:01
-
10:38
-
10:33
-
10:18
-
10:01
-
09:50
-
09:24
-
09:16
-
09:00
-
08:55
-
08:48
-
00:43
- 23 июля 2019
-
23:55
-
23:03
-
22:36
-
22:03
-
21:43
-
21:28
-
21:16
-
20:50