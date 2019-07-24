Губерниев: на Тутберидзе нападают, что она мучит. Меня в детстве тоже мучили

Российский комментатор Дмитрий Губерниев призвал болельщиков прекратить споры по поводу того, кто из фигуристок сильнее — Алина Загитова или Евгения Медведева. Также Губерниев стал на защиту тренера Этери Тутберидзе.

«Я прочитал у Ильи Авербуха, и его сразу заклеймили, что на Олимпийских играх в Пхёнчхане вся Россия болела за Евгению Медведеву. И я согласен с этим. Я до сих пор являюсь её большим поклонником. Симпатизировать ярко Алине Загитовой начал во время и уже после Олимпиады.

Я не делю наших спортсменок. Я их всех люблю. Я люблю вас, и Алиночка, и Женечка! Не понимаю неистовства фанатов, но даже биатлону далеко до фигурных историй. И я согласен с Илюхой Авербухом. Раньше о фигурном катании говорили раз в четыре года. А теперь скандалы чуть ли не каждый день.

Ребята, спорт — это шоу! Это индустрия развлечений. Для спортсмена, тренера, массажиста, доктора — это тяжёлый каждодневный труд. Для всех остальных — это развлекуха.

На Этери Тутберидзе нападают, что она мучит детей. А что, Татьяна Покровская никого не мучит? Или вот 13-летние китайцы побеждают в прыжках в воду! Такой выбор, вы отдали ребёнка в профессиональный спорт. Когда я занимался в детстве греблей, то мучили меня. Я хотел побеждать, не получилось. Теперь выигрывают другие. Это спорт", — цитирует Губерниева «Матч ТВ».