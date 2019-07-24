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Саутин: Семашко — мужик. Приехал выступать, хотя шея вообще не поворачивалась

Саутин: Семашко — мужик. Приехал выступать, хотя шея вообще не поворачивалась
Другие / Водные виды спорта 0

Советский и российский прыгун в воду Дмитрий Саутин подвёл итоги соревнований по хайдайвингу на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея).

Победу одержал британец Гари Хант. Россиянин Никита Федотов занял 12-е место.

«Для начала хочу сказать про Игоря Семашко. Ещё в первый тренировочный день он так ушибся, что весь на уколах, весь в тейпах. Думали, что потеряли бойца. Но он всё равно нашёл силы, приехал на выступление. Настоящий русский мужик. Хотя шея у него вообще не поворачивалась. А ему как раз надо было делать винты. Это самое сложное. Артём Сильченко неплохо сделал третий прыжок, по результатам которого решалось, кто попадёт в финал. Но вход не получился. Оценок не хватило для того, чтобы оказаться в числе 12 сильнейших.

Никита Федотов — молодец. Все три прыжка сделал хорошо. Седьмым вошёл в финал. Но в четвёртом прыжке допустил ошибку. Сам виноват. Его чуть повело, он руками себя выравнивал, потерял баланс. Однако он самый молодой. У него хорошее будущее. Всё впереди. И всё идет к тому, что он готовит два новых прыжка, будет усложнять коэффициенты сложности", — цитирует Саутина «Российская газета».

Британец Хант выиграл золото чемпионата мира в хайдайвинге, Федотов — 12-й
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