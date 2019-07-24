Итальянец Трентин из команды Mitchelton-Scott выиграл 17-й этап «Тур де Франс»

Итальянский велогонщик Маттео Трентин из команды Mitchelton-Scott победил на 17-м этапе веломногодневки «Тур де Франс». На этапе протяжённостью 200 км, который прошёл между французскими городами Пон-дю-Гар и Гап, он показал результат 4 часа 21 минута 36 секунд.

Вторым стал датчанин Каспер Асгрен (Deceuninck-Quick Step), третьим — бельгиец Грег ван Авермат (CCC).

Россиянин Ильнур Закарин (Katusha Alpecin) показал 86-й результат.

Лидерство в общем зачёте сохранил француз Жулиан Алафилипп (Deceuninck-Quick Step).

Веломногодневка «Тур де Франс». 17-й этап. Пон-дю-Гар – Гап, 200 км



1. Маттео Трентин (Италия, Mitchelton-Scott) – 4:21.36

2. Каспер Асгрен (Дания, Deceuninck — Quick-Step) – +0,37

3. Грег ван Авермат (Бельгия, ССС) – +0,41

105. Ильнур Закарин (Россия, Katusha Alpecin) — +20.10.



Общий зачёт после 17-го этапа



1. Жулиан Алафилипп (Франция, Deceuninck-Quick Step) – 69:39.16

2. Герайнт Томас (Великобритания, INEOS) — +1.35.

3. Стивен Крёйсвейк (Нидерланды, Jumbo-Visma) — +1.47…

63. Ильнур Закарин (Россия, Katusha Alpecin) — +1:27.18.