Итальянец Трентин из команды Mitchelton-Scott выиграл 17-й этап «Тур де Франс»

Итальянский велогонщик Маттео Трентин из команды Mitchelton-Scott победил на 17-м этапе веломногодневки «Тур де Франс». На этапе протяжённостью 200 км, который прошёл между французскими городами Пон-дю-Гар и Гап, он показал результат 4 часа 21 минута 36 секунд.
Вторым стал датчанин Каспер Асгрен (Deceuninck-Quick Step), третьим — бельгиец Грег ван Авермат (CCC).
Россиянин Ильнур Закарин (Katusha Alpecin) показал 86-й результат.
Лидерство в общем зачёте сохранил француз Жулиан Алафилипп (Deceuninck-Quick Step).
Веломногодневка «Тур де Франс». 17-й этап. Пон-дю-Гар – Гап, 200 км
1. Маттео Трентин (Италия, Mitchelton-Scott) – 4:21.36
2. Каспер Асгрен (Дания, Deceuninck — Quick-Step) – +0,37
3. Грег ван Авермат (Бельгия, ССС) – +0,41
105. Ильнур Закарин (Россия, Katusha Alpecin) — +20.10.
Общий зачёт после 17-го этапа
1. Жулиан Алафилипп (Франция, Deceuninck-Quick Step) – 69:39.16
2. Герайнт Томас (Великобритания, INEOS) — +1.35.
3. Стивен Крёйсвейк (Нидерланды, Jumbo-Visma) — +1.47…
63. Ильнур Закарин (Россия, Katusha Alpecin) — +1:27.18.
- 24 июля 2019
-
19:32
-
19:17
-
18:44
-
17:59
-
17:36
-
17:16
-
16:10
-
15:51
-
15:20
-
15:11
-
15:04
-
14:32
-
14:18
-
13:57
-
13:43
-
11:58
-
11:48
-
11:16
-
11:01
-
10:38
-
10:33
-
10:18
-
10:01
-
09:50
-
09:24
-
09:16
-
09:00
-
08:55
-
08:48
-
00:43
- 23 июля 2019
-
23:55
-
23:03
-
22:36
-
22:03
-
21:43