Ласицкене одержала победу на чемпионате России по лёгкой атлетике

На чемпионате России по лёгкой атлетике, который проходит в Чебоксарах, прыгунья в высоту Мария Ласицкене выиграла золотую медаль. Победу ей принёс результат 1,94 метра. Затем она также взяла высоту 2 метра.

Второй стала Анна Чичерова с результатом 1,91 м. Третье место разделили Татьяна Одинева и Александра Ярышкина, которые уступили Чичеровой по количеству попыток.

В соревнованиях по метанию молота лучшей стала Елизавета Царёва. В финале они метнула снаряд на 71,94 метра, показав свой лучший результат сезона. Серебро завоевала Софья Палкина (69,33). Призовую тройку замкнула Алёна Лысенко (65,09). Норматив для попадания на Олимпиаду 2020 года в Токио (Япония) — 72,50 м.

На чемпионате России будет разыграно 40 комплектов наград. Турнир завершится 27 июля.