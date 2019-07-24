Фантастическая победа России над Швейцарией в отборе ЧМ-2019. Видео всех голов

В отборе к чемпионату мира 2019 года по пляжному футболу сборная России в «Лужниках» разгромила команду Швейцарии со счётом 9:3.
Россияне мощно начали встречу: на третьей и четвёртой минутах отличились Алексей Макаров и Юрий Крашенинников — 2:0. После перерыва Кирилл Романов здорово сыграл на добивании, но Деян Станкович очень быстро сократил отставание до двух мячей. Однако россияне на гол швейцарца ответили сразу четырьмя точными выстрелами — 7:1 перед перерывом. В заключительной трети матча Россия забила ещё два мяча и добилась крупной победы.
В другом матче группы Испания взяла верх над Азербайджаном со счётом 9:3. Завтра, 25 июля, российская команда встретится с азербайджанцами, а Швейцария — с испанцами.
Видео доступно на YouTube-канале BS Russia.
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