Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Фантастическая победа России над Швейцарией в отборе ЧМ-2019. Видео всех голов

Фантастическая победа России над Швейцарией в отборе ЧМ-2019. Видео всех голов
Другие / Пляжный футбол 0

В отборе к чемпионату мира 2019 года по пляжному футболу сборная России в «Лужниках» разгромила команду Швейцарии со счётом 9:3.

Россияне мощно начали встречу: на третьей и четвёртой минутах отличились Алексей Макаров и Юрий Крашенинников — 2:0. После перерыва Кирилл Романов здорово сыграл на добивании, но Деян Станкович очень быстро сократил отставание до двух мячей. Однако россияне на гол швейцарца ответили сразу четырьмя точными выстрелами — 7:1 перед перерывом. В заключительной трети матча Россия забила ещё два мяча и добилась крупной победы.

В другом матче группы Испания взяла верх над Азербайджаном со счётом 9:3. Завтра, 25 июля, российская команда встретится с азербайджанцами, а Швейцария — с испанцами.

Видео доступно на YouTube-канале BS Russia.

Не до сыру, быть бы живу! Россия ещё никогда так Швейцарию не громила
Россия показала восхитительный футбол в самом важном матче отбора на ЧМ по пляжному футболу. Вот бы так же поступить и с Испанией.
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент