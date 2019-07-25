Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Чичерова хочет пропустить зимний сезон

Чемпионка Олимпийских игр 2012 года в прыжках в высоту Анна Чичерова заявила, что намерена пропустить следующий зимний сезон.

Ранее на чемпионате России по лёгкой атлетике в Чебоксарах спортсменка заняла второе место с результатом 1,91 метра. Победу одержала Мария Ласицкене.

«Зимой я, скорее всего, прыгать не буду. А следующим летом ситуация, может быть, изменится в лучшую сторону. Если это лето будет.

Сегодня у меня с самого начала не задались прыжки, никак не могла с собой сегодня совладать, хотя было столько грёз и ожиданий. Думала, что летом ещё поднажму, может, нужно было не нажимать, а оставить всё как есть. Что-то мы не так делаем в работе, да и со здоровьем иногда проблемы возникают. Конечно, я немного расстроена, но, с другой стороны, не стоит топить себя в неудачах", — приводит слова Чичеровой ТАСС.