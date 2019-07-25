Ласицкене стала первой россиянкой, возглавившей мировой рейтинг ИААФ

Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене стала первой представительницей России, которая возглавила общий мировой рейтинг Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ).



26-летняя Ласицкене вышла на первую строчку, выиграв золотую медаль на чемпионате России по лёгкой атлетике, который в настоящее время проходит в Чебоксарах. Эта победа позволила россиянке набрать 1433 очка. На втором месте располагается кенийская бегунья на 3000 метров с препятствиями Беатрис Чепкоеч — у неё 1426 баллов. На третьем месте представительница Нидерландов Сифан Хассан (бег на 1500 и 5000 метров) с 1424 очками.

На чемпионате России будет разыграно 40 комплектов наград. Турнир завершится 27 июля.