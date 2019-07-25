Ласицкене: не было цели побить рекорд России

Чемпионка России по прыжкам в высоту Мария Ласицкене прокомментировала победу на первенстве страны, проходящем в Чебоксарах, и призналась, что у неё не было цели побить рекорд России.
«Не скажу, что победа мне далась легко, те же два метра я взяла только со второй попытки. А когда прыгала 2,08… Всегда тяжело бороться одной, но настрой сохранился, и все прыжки, как мне кажется, получились хорошие. Я получила очередной опыт, моё тело ещё раз почувствовало, что такое 2,08.
У меня не было цели побить сегодня рекорд России. И вообще цель — это не наше слово, моя задача — выполнять стоящие передо мной установки. Я не знаю, когда побью рекорд России, и никогда не отвечу на этот вопрос. Наше дело — стараться, работать и иногда отдыхать», — приводит слова Ласицкене ТАСС.
Победу спортсменке из Кабардино-Балкарии принёс результат 1,94 метра. Затем она также взяла высоту 2 метра. Рекорд России по прыжкам в высоту составляет 2,07 метра и принадлежит Анне Чичеровой.
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