Ласицкене: не было цели побить рекорд России

Чемпионка России по прыжкам в высоту Мария Ласицкене прокомментировала победу на первенстве страны, проходящем в Чебоксарах, и призналась, что у неё не было цели побить рекорд России.

«Не скажу, что победа мне далась легко, те же два метра я взяла только со второй попытки. А когда прыгала 2,08… Всегда тяжело бороться одной, но настрой сохранился, и все прыжки, как мне кажется, получились хорошие. Я получила очередной опыт, моё тело ещё раз почувствовало, что такое 2,08.



У меня не было цели побить сегодня рекорд России. И вообще цель — это не наше слово, моя задача — выполнять стоящие передо мной установки. Я не знаю, когда побью рекорд России, и никогда не отвечу на этот вопрос. Наше дело — стараться, работать и иногда отдыхать», — приводит слова Ласицкене ТАСС.

Победу спортсменке из Кабардино-Балкарии принёс результат 1,94 метра. Затем она также взяла высоту 2 метра. Рекорд России по прыжкам в высоту составляет 2,07 метра и принадлежит Анне Чичеровой.

Ласицкене одержала победу на чемпионате России по лёгкой атлетике