Ефимова вышла в полуфинал ЧМ на 200 метрах брассом, Кинг дисквалифицирована

Российская пловчиха Юлия Ефимова вышла в полуфинал чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея) на дистанции 200 м брассом. В квалификации она продемонстрировала пятый результат (2.25,01). 12-е место заняла Мария Темникова (2.25,98).

Двукратная олимпийская чемпионка, пятикратная чемпионка мира американка Лилли Кинг была дисквалифицирована за нарушение правил в первом повороте. Сборная США намерена опротестовать это решение судей.

Евгений Рылов вышел в полуфинал на дистанции 200 м на спине со вторым результатом (1.56,76), Григорий Тарасевич — с 13-м (1.57,99).

Антон Чупков — в полуфинале на дистанции 200 м брассом (второй результат — 2.08,22), Александр Палатов выбыл из борьбы, став 26-м (2.12,06).

Чемпионат мира в Кванджу завершится 28 июля.