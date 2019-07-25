Ефимова вышла в полуфинал ЧМ на 200 метрах брассом, Кинг дисквалифицирована

Российская пловчиха Юлия Ефимова вышла в полуфинал чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея) на дистанции 200 м брассом. В квалификации она продемонстрировала пятый результат (2.25,01). 12-е место заняла Мария Темникова (2.25,98).
Двукратная олимпийская чемпионка, пятикратная чемпионка мира американка Лилли Кинг была дисквалифицирована за нарушение правил в первом повороте. Сборная США намерена опротестовать это решение судей.
Евгений Рылов вышел в полуфинал на дистанции 200 м на спине со вторым результатом (1.56,76), Григорий Тарасевич — с 13-м (1.57,99).
Антон Чупков — в полуфинале на дистанции 200 м брассом (второй результат — 2.08,22), Александр Палатов выбыл из борьбы, став 26-м (2.12,06).
Чемпионат мира в Кванджу завершится 28 июля.
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