Тренер в США домогался 13-летней пловчихи, национальная федерация его простила

Федерация плавания США оказалась в центре скандала после того, как появилась информация об одном из тренеров, который отправлял СМС непристойного содержания 13-летней девочке. По решению федерации тренер отделался лишь предупреждением, сообщает KPRC Radio.
По словам девочки, тренер плавательного клуба в Стоктоне (Калифорния) Сунити Фудзисима домогался её. Иск против тренера был подан ещё в апреле, но после того, как федерация лишь предупредила тренера, пострадавшая сторона решила подать в суд и на неё.
По словам адвоката девочки Боба Алларда, данные говорят о том, что федерация знала об обвинениях в адрес тренера из этого клуба, но решила скрыть это дело, лишь предупредив обвиняемого.
Примечательно, что в иске упоминается исполнительный директор федерации Тим Хинчи. Аллард утверждает, что тот лично знал об обвинениях.
- 25 июля 2019
-
09:11
-
08:42
-
08:37
-
08:29
-
06:27
-
06:06
-
05:38
-
00:44
-
00:21
- 24 июля 2019
-
22:10
-
21:58
-
21:47
-
21:33
-
20:51
-
20:30
-
20:17
-
19:32
-
19:17
-
18:44
-
17:59
-
17:36
-
17:16
-
16:10
-
15:51
-
15:20
-
15:11
-
15:04
-
14:32
-
14:18
-
13:57
-
13:43
-
11:58
-
11:48
-
11:16
-
11:01