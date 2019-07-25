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Тренер в США домогался 13-летней пловчихи, национальная федерация его простила

Тренер в США домогался 13-летней пловчихи, национальная федерация его простила
Другие / Водные виды спорта 0

Федерация плавания США оказалась в центре скандала после того, как появилась информация об одном из тренеров, который отправлял СМС непристойного содержания 13-летней девочке. По решению федерации тренер отделался лишь предупреждением, сообщает KPRC Radio.

По словам девочки, тренер плавательного клуба в Стоктоне (Калифорния) Сунити Фудзисима домогался её. Иск против тренера был подан ещё в апреле, но после того, как федерация лишь предупредила тренера, пострадавшая сторона решила подать в суд и на неё.

По словам адвоката девочки Боба Алларда, данные говорят о том, что федерация знала об обвинениях в адрес тренера из этого клуба, но решила скрыть это дело, лишь предупредив обвиняемого.

Примечательно, что в иске упоминается исполнительный директор федерации Тим Хинчи. Аллард утверждает, что тот лично знал об обвинениях.

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