Ефимова объяснила, почему не плыла в смешанной эстафете на чемпионате мира

Призёр Олимпийских игр российская пловчиха Юлия Ефимова прокомментировала своё отсутствие в составе сборной России в смешанной комбинированной эстафете 4х100 м на чемпионате мира в Кванджу. Команда в составе Евгения Рылова, Кирилла Пригоды, Светланы Чимровой и Марии Каменевой заняла четвёртое место.
«Я была готова плыть вчерашнюю эстафету, это было решение тренера. Всегда говорю: если надо для команды, я готова плыть, тем более у меня был свободный день. Но если не надо, я и не против отдохнуть. Если честно, наверное, вчерашняя расстановка эстафеты оптимальная — в брассе самая большая разница. Да и не очень я хотела плыть с Адамом Пити, который плывёт настолько быстрее меня. Вроде делаешь всё возможное, но догнать его мне ведь нереально», — цитирует Ефимову РИА «Новости».
Первое место в эстафете заняли австралийцы, второе — американцы, третье — британцы.
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