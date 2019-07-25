Туктамышева: 10 лет спустя — всё ещё в игре
Чемпионка мира и Европы 2015 года, российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала видео 10-летней давности, на котором она выполняет тройной аксель.
«Девочка из Глазова, где поезд стоит две минуты. 10 лет спустя — всё ещё в игре», — написала Туктамышева.
Видео доступно в «инстаграме» Елизаветы Туктамышевой.
22-летняя Елизавета Туктамышева также является бронзовым призёром чемпионата Европы 2013 года, серебряным призёром командного чемпионата мира 2015 года и бронзовым призёром командного чемпионата мира—2019. Она не выступала на Олимпиадах в Сочи и Пхёнчхане.
На минувшей неделе россиянка сообщила, что начнёт сезон на турнире Lombardia Trophy, который пройдёт в Бергамо (Италия) 13-15 сентября.
Туктамышева сообщила, что не выступит на Олимпиаде в Токио
Евгения Тарасова и Елизавета Туктамышева вместе сфотографировались в купальниках
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