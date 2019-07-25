Туктамышева: 10 лет спустя — всё ещё в игре

Чемпионка мира и Европы 2015 года, российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала видео 10-летней давности, на котором она выполняет тройной аксель.



«Девочка из Глазова, где поезд стоит две минуты. 10 лет спустя — всё ещё в игре», — написала Туктамышева.

Видео доступно в «инстаграме» Елизаветы Туктамышевой.

22-летняя Елизавета Туктамышева также является бронзовым призёром чемпионата Европы 2013 года, серебряным призёром командного чемпионата мира 2015 года и бронзовым призёром командного чемпионата мира—2019. Она не выступала на Олимпиадах в Сочи и Пхёнчхане.

На минувшей неделе россиянка сообщила, что начнёт сезон на турнире Lombardia Trophy, который пройдёт в Бергамо (Италия) 13-15 сентября.

Туктамышева сообщила, что не выступит на Олимпиаде в Токио