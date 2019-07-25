Загитова обошла Медведеву в списке самых успешных знаменитостей России

Олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях Алина Загитова обошла двукратного призёра Олимпийских игр Евгению Медведеву в списке самых успешных российских представителей шоу-бизнеса и спорта в возрасте до 40 лет по версии Forbes. Загитова заняла 33-е место, Медведева — 40-е.
Список составлялся на основе двух факторов: доходов участников (с июня 2018 по май 2019 года) и их популярности (упоминания в СМИ, запросы в поисковых системах и количество подписчиков в социальных сетях).
По данным издания, доход Загитовой за этот период составил $ 0,8 млн. В СМИ и соцсетях её упоминали более 725 263 и 268 100 соответственно. Показатели Медведевой следующие: доход — $ 0,7 млн, количество упоминаний в СМИ и соцсетях — 19 369 и 147 800 соответственно.
Теннисистка Мария Шарапова заняла 11-е место, первая ракетка России Карен Хачанов — 20-е.
На первой позиции в рейтинге расположился российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов.
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