Загитова: хочу открыть ресторан, какого в Москве ещё не было

Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Алина Загитова призналась, что у неё есть мечта открыть в Москве ресторан японской кухни.
«Да, японский. Причём какого в Москве ещё не было. Возможно, со временем и этот проект осуществится. Я очень люблю Японию, мне нравится еда, культура, архитектура… У меня в новой квартире даже комната будет оформлена в японском стиле.
И ещё есть мечта, но не могу пока решиться – с парашютом прыгнуть. Или с тарзанки. Очень хочется! Но для этого, мне сказали, мой вес должен быть не меньше 50 кг. А я меньше вешу. Вообще, у меня много идей, чем заняться в будущем. Есть желание во многое вникнуть. Научиться. Чем больше ты освоишь, тем интереснее будет твоя жизнь», – сказал Загитова в интервью журналу «Мир фигурного катания».
В олимпийском сезоне, первом среди взрослых, Алина Загитова стала олимпийской чемпионкой, а также победительницей чемпионата Европы и финала Гран-при. В сезоне-2018/19 Алина стала чемпионкой мира.
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