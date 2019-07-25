Лыжники Устюгов и Ретивых потренировались в норвежском болоте

Российские лыжники из группы Маркуса Крамера провели тренировку на болоте в Шушене (Норвегия). Видео в своём «инстаграме» разместил лыжник Глеб Ретивых.
«Хочется сказать, что это не развлечения бега по болоту, это очень тяжёлая тренировка, на которой нужно постоянно контролировать себя», — написал спортсмен.
В группу Крамера входят Ретивых, Сергей Устюгов, Евгений Белов, Андрей Краснов, Иван Кириллов, Артём Мальцев, Юлия Белорукова, Алиса Жамбалова, Елена Соболева, Анна Нечаевская, Анастасия Седова, Яна Кирпиченко.
С 31 июля по 3 августа в Норвегии пройдёт традиционный лыжероллерный фестиваль Blink. Россию на этих соревнованиях представят биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт, а также лыжники Юлия Белорукова, Алиса Жамбалова, Яна Кирпиченко, Анна Нечаевская, Анастасия Седова, Елена Соболева, Евгений Белов, Андрей Краснов, Артём Мальцев, Глеб Ретивых, Сергей Устюгов, Иван Кириллов.
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