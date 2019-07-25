Протест сборной США на дисквалификацию Лилли Кинг отклонён

Член бюро Международной федерации плавания, президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников сообщил, что апелляционное жюри FINA отклонило апелляцию американской стороны на дисквалификацию Лилли Кинг в квалификационном заплыве на 200 м брассом рамках чемпионата мира в Кванджу (Южная Корея).

Двукратная олимпийская чемпионка, пятикратная чемпионка мира американка Кинг нарушила правила в первом повороте и не была допущена в полуфинал.

«Протест Кинг отклонен», — приводит слова Сальникова РИА «Новости».

Соперница Лилли россиянка Юлия Ефимова вышла в полуфинал с пятым результатом.

В медальном зачёте чемпионата мира в Кванджу лидирует сборная Китая, завоевавшая 16 золотых, 10 серебряных и 3 бронзовые награды. На втором месте Россия (9-8-2), на третьем — Австралия (5-3-4).

Ефимова рассказала, как отреагировала на дисквалификацию Кинг на чемпионате мира