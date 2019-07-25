Дисквалификация российского тяжелоатлета Косова за допинг продлена до 2022 года

Председатель антидопинговой комиссии Федерации тяжёлой атлетики России Александр Петров сообщил, что Международная федерация тяжёлой атлетики продлила срок дисквалификации 24-летнего российского штангиста Алексея Косова до апреля 2022 года.

Спортсмен нарушил антидопинговые правила на чемпионате мира 2015 года в Хьюстоне (США. В его допинг-пробе было обнаружено запрещённое вещество оралтуринабол. Изначально Косов был дисквалифицирован до 26 ноября 2019 года.



«Международная федерация тяжёлой атлетики приняла решение отложить срок окончания дисквалификации Косова до апреля 2022 года. Дело в том, что Косов, узнав о своей дисквалификации, написал заявление о своём уходе из спорта. Видимо, это было сделано на эмоциях, чтобы не заполнять свой профиль в системе антидопингового контроля ADAMS. А спустя несколько лет он решил вернуться обратно в спорт, о чём указал в соответствующем заявлении.



Согласно антидопинговым правилам, дисквалификация не распространяется на период, когда человек не является спортсменом, поэтому срок наказания Косова был продлён до 2022 года», — цитирует Петрова ТАСС.