На чемпионате мира по водным видам спорта участились случаи диареи

Международная федерация плавания распространила информацию об участившихся случаях диареи на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея), сообщает Swimswam.
«За последние три дня участились случаи диареи. Пользуясь случаем, мы напоминаем всем командам о необходимости соблюдать правила гигиены для предотвращения инфекционных заболеваний. Необходимо регулярно мыть руки, использовать бутилированную воду и как можно скорее оповещать о проблемах со здоровьем», — говорится в сообщении FINA.
В частности, на проблемы со здоровьем жаловались американка Кэти Ледеки и австралийка Эмма Маккеон.
В медальном зачёте чемпионата мира в Кванджу лидирует сборная Китая, завоевавшая 16 золотых, 10 серебряных и 3 бронзовые награды. На втором месте Россия (9-8-2), на третьем — Австралия (5-3-4).
- 25 июля 2019
-
14:52
-
14:43
-
14:36
-
14:30
-
13:59
-
13:50
-
13:41
-
12:37
-
12:00
-
11:00
-
10:30
-
09:46
-
09:25
-
09:11
-
08:42
-
08:37
-
08:29
-
06:27
-
06:06
-
05:38
-
00:44
-
00:21
- 24 июля 2019
-
22:10
-
21:58
-
21:47
-
21:33
-
20:51
-
20:30
-
20:17
-
19:32
-
19:17
-
18:44
-
17:59
-
17:36
-
17:16