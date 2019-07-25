На чемпионате мира по водным видам спорта участились случаи диареи

Международная федерация плавания распространила информацию об участившихся случаях диареи на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея), сообщает Swimswam.

«За последние три дня участились случаи диареи. Пользуясь случаем, мы напоминаем всем командам о необходимости соблюдать правила гигиены для предотвращения инфекционных заболеваний. Необходимо регулярно мыть руки, использовать бутилированную воду и как можно скорее оповещать о проблемах со здоровьем», — говорится в сообщении FINA.

В частности, на проблемы со здоровьем жаловались американка Кэти Ледеки и австралийка Эмма Маккеон.

В медальном зачёте чемпионата мира в Кванджу лидирует сборная Китая, завоевавшая 16 золотых, 10 серебряных и 3 бронзовые награды. На втором месте Россия (9-8-2), на третьем — Австралия (5-3-4).