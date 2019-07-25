Чимрова — седьмая на дистанции 200 м баттерфляем на чемпионате мира в Кванджу

Российская пловчиха Светлана Чимрова заняла седьмое место в финальном заплыве на дистанции 200 м баттерфляем в рамках чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея). Золото выиграла венгерка Богларка Капаш.



Серебряным призёром стала американка Хали Фликинджер. Третий результат продемонстрировала её соотечественница Кэти Драбо.



Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта. Кванджу, Южная Корея

Женщины. 200 м баттерфляем

1. Богларка Капаш (Венгрия) — 2.06,78.

2. Хали Фликинджер (США) — +0,17.

3. Кэти Драбо (США) – +0,26...

7. Светлана Чимрова (Россия) – +1,92.

В медальном зачёте чемпионата мира в Кванджу лидирует сборная Китая, завоевавшая 16 золотых, 10 серебряных и 3 бронзовые награды. На втором месте Россия (9-8-2), на третьем — Австралия (5-3-4).