Гринёв завоевал бронзу чемпионата мира на дистанции 100 м вольным стилем

Российский пловец Владислав Гринёв завоевал бронзовую медаль чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея) на дистанции 100 м вольным стилем. Золото выиграл американец Кейлеб Дрессел. Второй результат продемонстрировал представитель Австралии Кайл Челмерс.



Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта. Кванджу, Южная Корея

Мужчины. 100 м вольным стилем

1. Кейлеб Дрессел (США) — 46,96.

2. Кайл Челмерс (Австралия) — +0,12.

3. Владислав Гринёв (Россия) – +0,86.



В медальном зачёте чемпионата мира в Кванджу лидирует сборная Китая, завоевавшая 16 золотых, 10 серебряных и 3 бронзовые награды. На втором месте Россия (9-8-3), на третьем — Австралия (5-4-4).

Чемпионат мира завершится 28 июля.