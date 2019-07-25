Гринёв завоевал бронзу чемпионата мира на дистанции 100 м вольным стилем
Российский пловец Владислав Гринёв завоевал бронзовую медаль чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея) на дистанции 100 м вольным стилем. Золото выиграл американец Кейлеб Дрессел. Второй результат продемонстрировал представитель Австралии Кайл Челмерс.
Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта. Кванджу, Южная Корея
Мужчины. 100 м вольным стилем
1. Кейлеб Дрессел (США) — 46,96.
2. Кайл Челмерс (Австралия) — +0,12.
3. Владислав Гринёв (Россия) – +0,86.
В медальном зачёте чемпионата мира в Кванджу лидирует сборная Китая, завоевавшая 16 золотых, 10 серебряных и 3 бронзовые награды. На втором месте Россия (9-8-3), на третьем — Австралия (5-4-4).
Чемпионат мира завершится 28 июля.
Водные виды спорта. ЧМ-2019. Мужчины. 100 м вольный стиль
25 июля 2019 года, четверг. 14:22 МСК
1
Кейлеб Дрессел
США
46.96
2
Кайл Челмерс
Австралия
+0.12
3
Владислав Гринёв
Россия
+0.86
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