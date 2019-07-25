Путин поздравил сборную России по фехтованию с победой в медальном зачёте ЧМ

Президент России Владимир Путин поздравил сборную России по фехтованию с победой в общекомандном зачёте на чемпионате мира в Будапеште (Венгрия).

«В сложных, напряжённых поединках и командных турнирах вы продемонстрировали великолепную подготовку, высокое мастерство, умение бороться до конца и добиваться поставленных целей.



Этот триумф стал отличным подарком для всех, кто болел за вас и верил в успех российской сборной. Убеждён, впереди у вас – новые спортивные достижения. Желаю вам всего самого доброго», — говорится в телеграмме, опубликованной на официальном сайте Кремля.

На чемпионате мира россияне завоевали три золотые, три серебряные и одну бронзовую награду. Второй стала команда Франции (2-2-0), третьей — Южная Корея (2-0-2).