Путин поздравил сборную России по фехтованию с победой в медальном зачёте ЧМ
Президент России Владимир Путин поздравил сборную России по фехтованию с победой в общекомандном зачёте на чемпионате мира в Будапеште (Венгрия).
«В сложных, напряжённых поединках и командных турнирах вы продемонстрировали великолепную подготовку, высокое мастерство, умение бороться до конца и добиваться поставленных целей.
Этот триумф стал отличным подарком для всех, кто болел за вас и верил в успех российской сборной. Убеждён, впереди у вас – новые спортивные достижения. Желаю вам всего самого доброго», — говорится в телеграмме, опубликованной на официальном сайте Кремля.
На чемпионате мира россияне завоевали три золотые, три серебряные и одну бронзовую награду. Второй стала команда Франции (2-2-0), третьей — Южная Корея (2-0-2).
Сборная России выиграла медальный зачёт на ЧМ по фехтованию в Будапеште
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