Васькина стала бронзовым призёром чемпионата мира на дистанции 50 м на спине

Российская пловчиха Дарья Васькина завоевала бронзовую медаль чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея) на дистанции 50 м. Золото выиграла американка Оливия Смолига. Серебряным призёром стала представительница Бразилии Этьен Медейрос.



Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта. Кванджу, Южная Корея

Женщины. 50 м на спине

1. Оливия Смолига (США) — 27,33.

2. Этьен Медейрос (Бразилия) — +0,11.

3. Дарья Васькина (Россия) – +0,18.

Ранее сегодня, 25 июля, бронзу на дистанции 100 м вольным стилем завоевал россиянин Владислав Гринёв.

В медальном зачёте чемпионата мира в Кванджу лидирует сборная Китая, завоевавшая 16 золотых, 10 серебряных и 3 бронзовые награды. На втором месте Россия (9-8-4), на третьем — США (5-7-8).

Чемпионат мира завершится 28 июля.

Васькина вышла в финал ЧМ на дистанции 50 м на спине, Гринёв — на 100 м кролем