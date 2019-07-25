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Японец Сето выиграл золото чемпионата мира на дистанции 200 м комплексом

Японец Сето выиграл золото чемпионата мира на дистанции 200 м комплексом
Другие / Водные виды спорта 0

Японский пловец Дайя Сето выиграл золотую медаль чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея) на дистанции 200 м комплексом. Серебряным призёром стал представитель Швейцарии Жереми Деплянш. Бронза досталась американцу Чейсу Калижу.

Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта. Кванджу, Южная Корея
Мужчины. 200 м комплексом
1. Дайя Сето (Япония) — 1.56,14.
2. Жереми Деплянш (Швейцария) — +0,42.
3. Чейс Калиж (США) — +0,64 .

Российские спортсмены в финальном заплыве не участвовали.

В медальном зачёте чемпионата мира в Кванджу лидирует сборная Китая, завоевавшая 16 золотых, 10 серебряных и 3 бронзовые награды. На втором месте Россия (9-8-4), на третьем — США (5-7-8).

Чемпионат мира завершится 28 июля.

Водные виды спорта. ЧМ-2019. Мужчины. 200 м комплекс
25 июля 2019 года, четверг. 15:05 МСК
1
Дайя Сето
Япония
1:56.14
2
Жереми Деплянш
Швейцария
+0.42
3
Чейс Калиж
США
+0.64
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