Японец Сето выиграл золото чемпионата мира на дистанции 200 м комплексом

Японский пловец Дайя Сето выиграл золотую медаль чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея) на дистанции 200 м комплексом. Серебряным призёром стал представитель Швейцарии Жереми Деплянш. Бронза досталась американцу Чейсу Калижу.

Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта. Кванджу, Южная Корея

Мужчины. 200 м комплексом

1. Дайя Сето (Япония) — 1.56,14.

2. Жереми Деплянш (Швейцария) — +0,42.

3. Чейс Калиж (США) — +0,64 .



Российские спортсмены в финальном заплыве не участвовали.



В медальном зачёте чемпионата мира в Кванджу лидирует сборная Китая, завоевавшая 16 золотых, 10 серебряных и 3 бронзовые награды. На втором месте Россия (9-8-4), на третьем — США (5-7-8).



Чемпионат мира завершится 28 июля.