Австралиец Уилсон повторил мировой рекорд на дистанции 200 м брассом

Австралиец Мэттью Уилсон повторил мировой рекорд на дистанции 200 м брассом в полуфинальном заплыве на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея). Он продемонстрировал результат 2.06,67, повторив рекордное время представителя Японии Иппэя Ватанабэ.



Японский пловец установил рекорд 28 января 2017 года.

Вчера, 24 июля, венгерский пловец Кшиштоф Милак установил мировой рекорд на дистанции 200 м баттерфляем (1.50,73), превзойдя достижение американца Майкла Фелпса (1.51,51).

В медальном зачёте чемпионата мира в Кванджу лидирует сборная Китая, завоевавшая 16 золотых, 10 серебряных и 3 бронзовые награды. На втором месте Россия (9-8-4), на третьем — США (5-7-8).



Чемпионат мира завершится 28 июля.