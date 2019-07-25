Пловец Гринёв — о завоевании бронзы ЧМ: в конце я разозлился

Россиянин Владислав Гринёв поделился впечатлениями от завоевания бронзовой медали на дистанции 100 м вольным стилем на чемпионате мира в Кванджу. Он стал первым с 2003 года российским призёром чемпионата мира на этой дистанции. Тогда золото выиграл четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Попов.

«О том, что это историческое достижение, я не думал. Я просто хотел и мечтал о медали. С Поповым я никогда не общался, но четыре года назад я взял у него автограф, надеюсь, с ним удастся пообщаться, мне бы было интересно. В 2003 году, когда он завоевал ту медаль, я ещё во второй класс ходил.



Заплыв прошёл замечательно: есть медаль, и это очень хорошо. В конце разозлился, добавил и из последних сил финишировал. Здесь и в полуфинале, и в финале проплыл стабильно, и это даже удивляет. Дрессел тут улучшил время, но и я на месте оставаться не буду. Рекорд мира в любом случае падёт, может быть, даже на Олимпийских играх.

В 16-17 лет я думал о том, чтобы бросить плавание, потому что не видел в этом смысла, поскольку лет было немало, а результатов не было. Но когда заканчивал школу, решил удариться в спорт, чтобы проще было поступать и учиться», — цитирует Гринёва ТАСС.

В медальном зачёте чемпионата мира в Кванджу лидирует сборная Китая, завоевавшая 16 золотых, 10 серебряных и 3 бронзовые награды. На втором месте Россия (9-8-4), на третьем — США (5-7-8).