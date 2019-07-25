Ефимова вышла в финал ЧМ на дистанции 200 м брассом с первым результатом

Российская пловчиха Юлия Ефимова вышла в финал соревнований на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея). В полуфинале она продемонстрировала лучший результат — 2.21,20.

Её соотечественница Мария Темникова стала 10-й (2.24,55) и пройти дальше не смогла.



Антон Чупков вышел в финал на дистанции 200 м брассом. В полуфинале он занял второе место — 2.06,83. Лучшим стал австралиец Мэттью Уилсон, повторивший мировой рекорд — 2.06,67.

Евгений Рылов с лучшим результатом вышел в финал на дистанции 200 м на спине (1.55,48). Григорий Тарасевич не смог пройти дальше, став 12-м (1.57,72).

В медальном зачёте чемпионата мира в Кванджу лидирует сборная Китая, завоевавшая 16 золотых, 10 серебряных и 3 бронзовые награды. На втором месте Россия (9-8-4), на третьем — Австралия (6-4-4).