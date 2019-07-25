Ефимова вышла в финал ЧМ на дистанции 200 м брассом с первым результатом

Российская пловчиха Юлия Ефимова вышла в финал соревнований на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея). В полуфинале она продемонстрировала лучший результат — 2.21,20.
Её соотечественница Мария Темникова стала 10-й (2.24,55) и пройти дальше не смогла.
Антон Чупков вышел в финал на дистанции 200 м брассом. В полуфинале он занял второе место — 2.06,83. Лучшим стал австралиец Мэттью Уилсон, повторивший мировой рекорд — 2.06,67.
Евгений Рылов с лучшим результатом вышел в финал на дистанции 200 м на спине (1.55,48). Григорий Тарасевич не смог пройти дальше, став 12-м (1.57,72).
В медальном зачёте чемпионата мира в Кванджу лидирует сборная Китая, завоевавшая 16 золотых, 10 серебряных и 3 бронзовые награды. На втором месте Россия (9-8-4), на третьем — Австралия (6-4-4).
- 25 июля 2019
-
16:43
-
16:37
-
16:14
-
15:56
-
15:44
-
15:35
-
15:29
-
14:52
-
14:43
-
14:36
-
14:30
-
13:59
-
13:50
-
13:41
-
12:37
-
12:00
-
11:00
-
10:30
-
09:46
-
09:25
-
09:11
-
08:42
-
08:37
-
08:29
-
06:27
-
06:06
-
05:38
-
00:44
-
00:21
- 24 июля 2019
-
22:10
-
21:58
-
21:47
-
21:33
-
20:51
-
20:30