Штангист Хибалов дисквалифицирован на 4 года за нарушение антидопинговых правил

Российский тяжелоатлет Мухамад Хибалов получил четырёхлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

Дисквалификация спортсмена отсчитывается от 7 мая 2018 года, информирует официальный сайт Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР).

26-летний Хибалов дважды победил на чемпионатах России в 2011 и 2014 годах и стал серебряным призёром национального первенства (2012). Также он завоевал серебряную (2009) и бронзовую (2010) награды на чемпионатах Европы среди юношей.

Ранее стало известно, что Международная федерация тяжёлой атлетики продлила срок дисквалификации 24-летнего российского штангиста Алексея Косова до апреля 2022 года. Спортсмен нарушил антидопинговые правила на чемпионате мира 2015 года в Хьюстоне (США).