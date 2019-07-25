Туктамышева: увидела цены на билеты и поняла, как хорошо смотреть на всё со льда

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рада, что с каждым годом этот вид спорта становится всё популярнее в стране.
«Увидела цены на билеты на фигурное катание и поняла, как же хорошо, что я могу смотреть на всё прямо со льда. Но ведь спрос рождает предложение, и поэтому я очень рада, что женское фигурное катание в России за 10 лет прошло путь от пустых трибун с родственниками до аншлагов на каждом старте. Спасибо вам, болельщики!» — написала Туктамышева в «Инстаграме».
В июле начали продаваться билеты на контрольные прокаты сборной России, которые пройдут в «Лужниках» с 7 по 8 сентября. Стоимость билетов колеблется от 300 до 2500 рублей.
22-летняя Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года, бронзовый призёр чемпионата Европы 2013 года, серебряный призёр командного чемпионата мира 2015 года и бронзовый призёр командного чемпионата мира—2019.
Запись доступна на странице Туктамышевой в «Инстаграме».
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