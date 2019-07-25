Кривошапка победила в забеге на 400 м на чемпионате России по лёгкой атлетике

На чемпионате России по лёгкой атлетике в Чебоксарах Антонина Кривошапка выиграла золото в забеге на 400 м. Её результат — 51,25 секунды. Спортсменка смогла выполнить норматив для допуска к Олимпиаде (51,35 секунды).

Второй стала Ксения Аксёнова (51,75), третьей — Алёна Маминова (52,08).

В мужских соревнованиях победу одержал Александр Буяновский, преодолев дистанцию за 45,98 секунды. Серебряную награду завоевал Артём Арасланов (46,39). Призовую тройку замкнул Михаил Филатов (46,44).

Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Чебоксары

Женщины. Забег на 400 м

1. Антонина Кривошапка — 51,25

2. Ксения Аксёнова — 51,75

3. Алёна Маминова — 52,08

Мужчины. Забег на 400 м

1. Александр Буяновский — 45,98

2. Артём Арасланов — 46,39

3. Михаил Филатов — 46,44.