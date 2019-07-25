Изображение Загитовой появится на стене одного из домов Ижевска

В Ижевске на одном из домов планируют нанести изображение олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой. Рисунок собирается сделать местный художник Антон Нырков. Работа обойдётся мастеру в 100 тыс. рублей.

Напомним, 17-летняя Загитова является уроженкой Ижевска.

«Почему именно Алина Загитова? Потому что она действительно наше достояние, она умница, красавица, и про неё нужно говорить», — сказала председатель совета дома Наталья Агафонова.

Также на фасаде дома хотят нарисовать портреты советской лыжницы Галины Кулаковой, чемпиона мира по шашкам Алексея Чижова, биатлониста Ивана Черезова, футболиста Артёма Дзюбы и хоккеиста Кирилла Капризова, информирует ИА «Сусанин».

В олимпийском сезоне, первом среди взрослых, Загитова стала олимпийской чемпионкой, а также победительницей чемпионата Европы и финала Гран-при. В сезоне-2018/19 Алина стала чемпионкой мира.